Bussifirma läks tasuta ühistranspordi vastu kohtusse

Ettevõte teatas, et kaebuse esitamise ajendiks on maanteeameti käskkiri, mis kehtestas Harjumaal osalise tasuta ühistranspordi vanusegruppide põhiselt alates 1. juulist 2018. See aga mõjutab nende hinnangul olulist osa Samati reisijatest ja põhjustab ebaõiglast konkurentsi.

Samati kommertsliinid toimivad paralleelselt riigi doteeritavate avalike liinidega. Seega peab ettevõte nüüd konkureerima avalike liinidega, kus suur osa sõitjatest saab sõita täiesti tasuta. Suurima löögi all on kommertsliinid Tallinn-Saku ja Tallinn-Keila suunal, märkis ettevõte.

«On ilmne, et sõidu planeerimisel sunnitakse reisijat kattuvate või ajaliselt lähedaste väljumiste puhul eelistama riigi poolt doteeritavat tasuta sõitu, mitte ostma sõidu turuhinnale vastavat piletit,» kõlas firma hinnang.

Kaebuse kohaselt on maanteeameti käskkiri esiteks tühine, kuna see on antud omavoliliselt majandus- ja taristuministri määruse volitusnormi ületades ning vastuolus ühistranspordiseadusega. Ettevõtte hinnangul ei lubanud määrus diferentseerida tasuta sõiduõiguse andmist reisija vanuse alusel.

Samat viitab ka MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse hinnangule, kes on eelnevalt hoiatanud Maanteeametit, et tasuta ühistranspordi sisseviimine seaks kahtluse alla maakondlikke kommertsliinide toimivuse. MTÜ hoiatas, et kommertsalustel töötavate bussiliinide tegevuse lõpetamisel halveneb oluliselt elanike ühistranspordi teenuse kättesaadavus.

AS Samat on Harjumaal tegutsev bussiettevõte, kes teenindas 2017. aastal kommertsliinidel üle 500 000 reisija. Harjumaal katavad kommertsliinid ca 40 protsenti bussidega osutatavast ühistranspordist.