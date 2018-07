Kinnisvarafirma omanik Priit Vare: kasse tuleb kindlalt võtta kaks

Londoni suures klaasmajas töötamisele tuli lõpp siis, kui tema tolleaegne tüdruksõber võttis vastu otsuse, et ta ei taha Londonisse kolida. Nii otsustas ka Vare tagasi Tallinnasse tulla. «Mis oli väga õige otsus,» kommenteeris ettevõtja, selgitades, kuidas Inglismaal elades sai ta aru, kui hea on Eestis. «Näiteks sel nädalavahetusel telkisin otse Peipsi kaldal ja tõdesin taaskord, kui kättesaadav on meile eestimaalastele looduse idüll ja privaatsus,» tõi ta välja kodumaa võlusid.

Eestisse tagasi jõudes jäi ta tööle samasse Londoni ettevõttesse ning ühtlasi kutsus ta Tallinna filiaali tööle ka ühe oma tänase parima sõbra ja äripartneri Janek Buschi. «See võis olla olukord, kus me tegime umbes sajandat Powerpoint’i slaidi ja siis Janek ütles, et vaja oleks muutust. Selle peale, kui ma küsisin, et no mida me võiks teha, siis ta ütles, et vahet ei ole, ükskõik mida – peaasi, et teeme endale» kirjeldas Vare, kuidas üheskoos Buschiga sai alguse idee oma äri alustada. Ettevõtja sõnul ei osanud nad sealjuures nii kõrgelt mõelda kui täna. «Janek ütles, et võiksime jõuda nii kaugele, et ühel päeval on meil äge kontor, kus oleks külmkapp, kus on külmad õlled sees. See oli tol hetkel meie ambitsioonide lagi,» meenutas Larsen kinnisvara omanik. Vare ei tee saladust, et tänaseks on ka see välja reklaamitud kontori külmkapp koos külmade jookidega olemas.

Kinnisvaraärisse otsustati suunduda aga eelkõige seetõttu, et Busch oli juba kooliajal tegelenud korterite ostmise, korda tegemise ja hiljem maha müümise või rentimisega. «Too hetk oli mõte, et alustuseks teeme mõned korterid korda ja teenime nii palju, et saame enam-vähem ära elatud,» meenutas Vare ettevõtte algusaegu. Tema sõbral ja Larsen Kinnisvara nõukogu liikmel Kristjan Vilosiusel olid aga teised plaanid. «Kristjanil oli elutarkust ja sellist visiooni, et teeme kohe suuremalt ja see suuremalt tegemine tähendas siis seda, et me olime pool aastat Larseniga tegelenud, kui me juba ostsime oma esimese suure projekti jaoks kinnistu, mis oli Erika 15 projekt Põhja-Tallinnas, mis osutus väga edukaks,» kirjeldas ettevõtja.

Kinnisvarafirma juhi sõnul mängis nende kasuks kindlasti ka nooruse uljus - kui nad oleks viis aastat tagasi teadnud kui raske see on, siis võib-olla ei oleks nad julgenud seda ette võtta. «Hea on, et me oma prognoosides olime nii naiivsed ja meie riskianalüüs ei olnud väga põhjalik,» sõnas Vare. Firmajuhi sõnul on see tegelikult olnud väga raske periood. Nad on selle ajaga palju valusaid õppetunde saanud ning elanud üle iga kinnisvaraarendaja kõige suuremad õudusunenäod, sealhulgas peatöövõtja pankrotistumise ja projekti finantseeriva panga likvideerimise.

Ettevõtluse võlud kaaluvad aga valud üles. «Näiteks ma ei oleks oma eelmises töökohas saanud tegeleda lohesurfiga, kuna selle hobi harrastamine sõltub ilmast ja nüüd ongi nii, et mõnikord, kui on tuult, on vabadus oma päev ümber sättida,» tõi Vare välja paindlikkuse, mille ettevõtlusega tegelemine annab. Päeva lõpuks on tema sõnul aga oluline mõista, et tegelikult on töö lihtsalt töö ja ainult üks osa inimeste elust. «Võiks mõelda nii, et elu ei tuleks elada selleks, et oma äri paremaks muuta, vaid tuleks äri ajada selleks, et oma elu paremaks muuta,» lausus Vare.

Nii proovib ta ka ise töö kõrvalt piisavalt aega pühendada enda hobidele, sõpradele ja kassidele. Nimelt on Vare lisaks kinnisvarafirmale peremeheks ka kahele hoiukodust võetud kassile - Metile ja Pipole. «Kõigile, kes kaaluvad kassi võtmist, siis võtke kindlalt kaks. Korduvalt on seda soovitust mu sõbrad eiranud ja pärast kahetsenud,» jätkus Varel nõuandeid ka loomasõpradele.