Kruuse: hämmastab, kuidas valitsus tohutut kriisi ära ei tunne

Riigikogu maaelukomisjon arutas täna Jõgeval peetaval erakorralisel istungil põllumajandusorganisatsioonide esindajatega pikast põuast tekkinud probleeme ja võimalikke lahendusi olukorra leevendamiseks. Maaelukomisjon erakorralise olukorra välja kuulutamist ei toetanud.

«Läks nii nagu ma kartsin: valitsus pole selleks kriisiks valmis. Maaeluminister (Tarmo Tamm-toim) tuli täna alles puhkuselt ja neil (valitsusel-toim) oli kõik läbi rääkimata,» ütles Kruuse pärast kohtumist.

Mehe sõnul pole sellist põuda olnud üle 50 aasta. «Tegu on väga erakorralise olukorraga. See, et valitsus ei taha isegi arutada, kas ja kuidas peaks hädaolukorra seadust muutma, mis kaitseks ettevõtjad, hämmastab mind sügavalt,» rääkis poliitik.

Tema sõnul väljendub valitsuse passiivsus selles, et loodetakse liialt tavapärastele üleminekutoetustele, samas ei taheta tegeleda kriisiga fokuseeritult ehk jagada sektorite lõikes eraldi toetusi. «See aitaks neid põllumehi, kes erinevate toetuste alla ei kvalifitseeru,» märkis Kruuse, tuues näiteks välja need, kes on põllumehena väga lühikest aega tegutsenud või kes põllumaad suures ulatuses rendivad.

«See on spiraalkriis, mille lõpptulemust me ei tea. Kui saaki on täna vaid 20-70 protsenti möödunud aasta mahust, kui loomadele antakse ette juba talvesööta, siis on need väga tõsised märgid, mis vajavad sekkumist,» loetles Kruuse. «Miks ei taheta erakorralist olukorda välja kuulutada? See eeldab seda, et valitsus istuks maha ja arutaks probleeme, aga nad vist puhkavad seal kõik ega tööta omavahel kokku,» leidis eksminister.

PRIA toetused varasemaks

Tänasel kohtumisel osalenud maaelukomisjoni esimees Aivar Kokk (Isamaa) ütles hakatuseks, et olukord on praegu tunduvalt hullem kui kolm aastat tagasi, mil Eestit räsis sigade Aafrika katk. «See kriis on kõikehõlmavam. Köögiviljasektoris on seis väga hull ja loomasööda kogumise poolt täpselt sama. Viljasaak on poole väiksem kui eelnevatel aastatel. Olukord on kriitiline,» kõlas poliitiku diagnoos.

Aga miks siis valitsus midagi ette ei võta? Koka sõnul ei saa niimoodi öelda, kuna maaelukomisjon võttis kasvõi täna vastu mitu otsust, mis põllumeeste olukorda peaks veidi kergendama. Näiteks tegid nad valitsusele ettepaneku anda põllumeestele läbi Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) käibevahendite laenu 20 miljoni euro ulatuses, mis oleks tagatiseks pankade võimalike laenunõuete eest. «Me loodame, et sellele leitakse kahe nädalaga lahendus,» avaldas Kokk lootust.

Teine komisjoni ettepanek oli see, et PRIA maksaks tänavu otsetoetused septembri asemel juba varem välja, et põllumehed ei jääks finantsraskustesse, rääkis Kokk. Kolmas soovitus valitsusele oli lõdvendada veeseaduse seda osa, mis lubaks veekogudest põllusaaduste kastmiseks hõlpsamalt vett võtta. Praegu on piirangud peal.

«Aga kui sa küsid, et miks erakorralist olukorda välja ei kuulutata, siis ma lõõpides täna ütlesin, et erakorralist olukorda loomadele ei sööda, selle asemel tuleb meil leide põllumeestele raha,» ütles ta.

Samas on Kokk päri, et kõige enam kannatanud köögiviljasektorile tuleb ilmselt erakorraline olukord ikkagi välja kuulutada. «Ütleme nii, et see seadus tuleb ette võtta ja need parandused teha,» märkis ta, lubades sellega sügisel riigikogu komisjonis tegelema hakata.

Aga kas valitsus pole piisavalt ette valmistunud? «Alati on lihtne rääkida, aga kui vaadata viimast kahte aastat, siis oleme siseriiklikud üleminekuteotused uuesti taastanud. Riigi eelarves leiti põllumeestele lisaraha. Viimasel kahel aastal on põllumajandus olnud tähelepanu keskpunktis ja me oleme sinna päris palju raha suunanud,» vastas Kokk.

Maaeluministeer Tarmo Tamm on varem öelnud, et valitsus näeb küll põua tõttu kannatanud põllumeestele ette erinevaid abimeetmeid, kuid erakorralist olukorda ei plaanita välja kuulutada.