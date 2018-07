Investor Mari: sain oma tehnoloogialaksu ka ikkagi kätte

Eelmisel nädalal, kui Facebook kukkus ühe päeva sees 19 ja Twitter 20 protsent, tänasin esimese hooga jumalat, et mul neid aktsiaid portfellis pole. Ja juba veidi hiljem mõtlesin, et äkki oleks praegu hoopis õige koht ostmiseks? Jätsin seekord siiski ostu tegemata, aga ei välista seda tulevikus. Facebooki aktsia juba rahunes reedel ja eks Twitteri edasist käekäiku näitavad järgnevad päevad.

Iseenesest polnud ju küsimus selles, et Facebook või Twitter oleks teatanud väga kehvadest tulemustest. Ent ootused tehnoloogiafirmade suhtes on nii suureks kasvanud, et kõik muu peale hiiglaslike sammudega edasitormamise mõjub juba turgudele häirekellana.

Üks tehnoloogiaaktsia, mis juulis investorite lootuseid mõnevõrra pettis ja mis on ka minu portfellis, on Netflix. Ettevõte teatas, et uusi kasutajaid on juurde tulnud vähem kui prognoositud ning aktsia langes 17. juulil 14 protsenti. Mõningase taastumise järel on aktsia suund praegu ikkagi pigem alla.

Konkreetselt minu jaoks tähendab see seda, et kui juuni lõpuks oli Netflix toonud mulle kasumit 329 eurot, siis tänaseks on sellest alles 155 eurot. Ma pole küll kahjumis, aga räsida saanud on aktsia ikkagi. Maksin mai alguses nelja Netflixi aktsia eest 1040 eurot ja veidi üle 14 euro teenustasu. Samas usun endiselt, et paanikaks pole põhjust ja Netflixi ärimudel on vähemalt hetkel veel jätkusuutlik.

Pole nüüd mõnda aega enam midagi juurde ostnud, kuid minu värskeimal investeeringul läheb päris hästi. Selleks on väikeinvestorite hulgas populaarne Tallinna Sadam, mis kauplemise algusest 11. juunil kasvanud kolm protsenti. Tõsi, pole just palju, kuid Tallinna Sadam on ostetud pigem korraliku dividendi maksmise lubaduste pealt, mitte lootes aktsia kiirel tõusule.