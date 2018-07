Nordea pank vahetab üha enam töötajaid robotite vastu välja

Nordea panga tegevjuhi Casper von Koskulli sõnul võib lähima aastakümne jooksul kahaneda panganduses töötavate inimeste arv kogunisti poole võrra. Nordeal endal on lähiaastatel plaanis kaotada kuni 6000 töökohta. Koskulli hinnangul on tegu ainsa lahendusega, mis võimaldab tulevikus konkurentsis püsida, sest masinad hakkavad panganduses tegelema kõigega alates klientide telefonikõnedele vastamisest kuni varahalduseni, kirjutab Bloomberg .

Nordea kulutused kahanesid teises kvartalis möödunud aastaga võrreldes ligemale 11 protsenti, sest töötajate arvu kahandati möödunud aastal kaheksa protsendi võrra. Praeguse seisuga töötab panga heaks umbes 29 300 inimest. Võrdluseks võib tuua Briti panga Barclays, mille turukapital on võrreldav Nordeaga, kuid nende heaks töötab ligemale 80 000 inimest.

Madalamad kulutused aitasid Nordeal tõsta möödunud kvartalis oma ärikasumit 31 protsendi võrra, mis on Rootsi nelja suurima panga seas kõige parem tulemus.

Nordeaga konkureerivad Swedbank ja SEB näevad samuti tehnoloogilist arengut tuleviku võtmena, kuid on vähemalt esialgu läinud Nordeast hoopis teist teed. Mõlemad pangad on hakanud hoopis töötajaid juurde palkama, et saada enda ridadesse rohkem IT-arendajaid ja arvutiteadlasi. Võrreldes möödunud aastaga töötab Nordeas 2500 inimest vähem. Teiste pankade töötajate arv ei ole võrreldes möödunud aastaga märkimisväärselt muutunud.