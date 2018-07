Ülipopulaarne videomäng sai miljardi dollari äriks

Võrdluseks võib tuua, et Fortnite tõi möödunud aastal rohkem raha sisse, kui mitmed Hollywoodi kassahitid nagu Jumanji, Spider-Man: Homecoming ja Tähesõdadae uusim film Solo. Peaaegu kogu mängu pealt teenitud raha tuli mängusiseste kosmeetiliste esete ostmisest.

Nimelt on Fortnites võimalik osta omale 10 dollari eest Battle Pass, mis võimaldab mängijatel koguda mängu sisest valuutat nimega V-bucks. Selle valuuta eest saab soetada oma tegelastele mitmesuguseid kostmüüme, aksessuaare ja tantsuliigutusi. Mängijad, kes ei viitsi aga V-bucksi teenimisega vaeva näha, võivad neid osta pärisraha eest kursil 9,99 dollarit 1000 V-bucksi eest.

Fortnite populaarsuse põhjuseks peetakse «Battle Royale» mängurežiimi, milles terve hulk mängijaid lastakse lahti piiratud territooriumile, kus nad peavad leidma omale relvi ja varustust ning lõpuks saab ellu jääda vaid üks mängija. Sarnast ellujäämismängu kontseptsiooni on varem populariseerinud näiteks Suzanne Collinsi Näljamängude romaanid, millest on vändatud ka filmid.

Lisaks Fortnitele on sellise mängurežiimiga omale tuntust kogunud ka videomängud nagu PlayerUnknown's Battlegrounds, DayZ ja H1Z1. «Battle Royale» on õigupoolest saanud tänu Fortnitele niivõrd menukaks, et suur osa mängutööstusest üritab seda nüüd jäljendada ning prognoositavalt teenivad seda sorti mängud 2018. aastal ligemale 12 protsenti ülemaailmsest mängutulust.