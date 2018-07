Robert Kitt: vanad riskid on alles, aga uusi tuleb juurde

Nüüdseks on suuremad pangad oma majandustulemused avaldanud ja need tunduvad olevat paremad kui aasta tagasi. Kas see tähendab, et ka majandusel tervikuna läheb paremini kui eelmisel aastal?

Hakkaks seda lahkama otsast.

Inimeste palgad on tõusnud, tööpuudus on küll grammi võrra suurenenud, aga tööturg on ikka selline, et pigem käib tööandjate võitlus töötajate pärast, ja töötajaid jääb vähemaks. Kümne aastaga on kadunud Narva linna jagu tööealisi inimesi ja järgmise kümne aastaga kaob veel suur hulk inimesi.