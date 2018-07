Täna külastab Tallinna kuni 4800 kruiisituristi

Kell 6.30 sisenes Vanasadamasse Bahama lipu all sõitev Serenade of the Seas, et tuua Eesti pealinnaga tutvuma kuni 2000 turisti. Peterburist saabunud 12-tekine ja 293 meetrit pikk alus lahkub Tallinnast kella 16 ajal ning jõuab juba mõni tund hiljem Riiga.