Alguses Facebook, siis Twitter- kas õhus on suur pööre?

See kõik tõmbab investorite kannatuse juba liiga pingule. Liiatigi kui lootusi petnud tehnoloogiafirmasid on veel. Inteli tulemused ei vastanud samuti ootustele, aktsia langes eile 8,6 protsenti.

Suured tehnoloogiahiiud on nautinud kasvavat turgu viimased üheksa aastat, millest tingitud ka eeldused korralikele tulemustele. „See on tõesti esimene kukkumine üle pika aja seni õitsenud sektoris,“ nentis North Star Investment Managementi peastrateeg Brad Cohen Bloombergile. „Võimalik, et oleme jõudnud mingisse pöördepunkti ja on tekkinud küsimus, kui suureks saavad need ettevõtted üldse kasvada.“