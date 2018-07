Imeväike osa kruiisituristidest jõuab Harjumaale

Sihtasutuse Põhja-Eesti Turism juht Karmen Paju ütles, et kahtlemata on Tallinna mõju Harju maakonna turismisektori arengule väga suur, pakkudes nii võimalusi, kui luues tugevat konkurentsi. "Valdav osa välisturiste näeb Eesti olulisima turismisihtkohana Tallinna, seega saame pealinna pidada ka Harjumaa turismiväravaks. Harjumaa turismile on iseloomulik, et lõviosa külastustest on lühiajalised ehk ühepäevakülastused. Suurt rolli külastajate arvu suurendamisel täidavad erinevad kultuuri-ja spordiüritused," rääkis Paju.

Arvestades, et Harjumaad külastab kordades rohkem turiste, kui maakonnas ööbib, siis on Paju sõnul turismitulu suurendamise kontekstis on oluline külastusaja pikendamine ja ööbimiste arvu kasv. "Probleemiks on, et sageli mõeldakse omavalitsuse, mitte külastaja põhiselt. Ei saa tegelda turismiturundusega, kui puudub toode," nentis sihtasutuse juht, lisades, et vähe on riike, kus puutumata loodus on pealinnale nii lähedal, seega potentsiaal on suur.