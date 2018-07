Tohver: Nordica ja LOT-i vahel pole lahkhelid, vaid tavapärane koostöö

«Te ju ise reisijana näete, et meie regulaarsus ei ole sellel tasemel nagu ta peaks olema, teinekord jäävad reisid ära ehk meil on natukene vaja tööd teha paremini, selleks et Regional Jet hakkaks paremini tööd tegema. See ei ole kuidagi omanikevaheline lahkheli, vaid meil on vaja Regional Jet järgmisele, uuele tasemele tõsta. Ma ei tea, miks seda on niimoodi tõlgendatud, aga see on kahe omaniku, üks on 51 ja teine 49 protsendi omanik, soov, et Regional Jet kui ettevõte hakkaks paremini tööle,» sõnas nõukogu esimees.