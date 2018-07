Läti firma pani Tom Cruise uues «Mission Impossible» filmis lendama

Tuuletunnelis (6,5 m x 3,5 m) saavad üheaegselt lennata seitse inimest, vahendab Mixnews telekanali LNT-d. Filmivõtete jaoks rajati neljakordse maja kõrgune tuuletunnel, mis vajab 3200kW elektrit ehk sama suur on 200 eramaja elektritarbimine.

«Tom Cruisele meeldis uue filmi idee, kuid ta soovis näidata midagi enamat. Siis tuli idee ehitada maailma suurim tuuletunnel,» rääkis Aerodiumi juhatuse esimees Ivars Beitans. Tavalistes oludes oleks tunneli rajamiseks kulunud vähemalt aasta, kuid stuudio pani firma valiku ette – kas teha see viie kuuga või loobuda kaasa löömisest.

«Sellise suurusjärgu filmi ühe võttepäeva hind on 500 000 dollarit (428 000 eurot), seetõttu on lepingusse sisse kirjutatud trahvid väga suured. Meie meeskond võttis väljakutse vastu ja sai ülesandega õigeaegselt hakkama,» ütles Beitans. «Tunnel sai täiuslik ja seal lendamine on puhas nauding,» lisas ta.