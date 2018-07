Venezuelas tõusis kohvitassi hind 2 miljonini

Sel nädalal prognoosis Rahvusvaheline Valuutafond (IMF), et Venezuela aastane inflatsioon ehk hinnatõus ulatub miljoni protsendini. Viimaste päevade arengud näitavad, et tulemus võibki veelgi hullem olla, kirjutab Bloomberg.

Venezuela majandus peaks prognooside kohaselt sel aastal langema 18 protsenti. See on kolme protsendipunkti võrra rohkem kui prognoositi mais. Tegemist on kolmanda järjestikuse aastaga, kui majanduse kokkutõmbumine on olnud üle 10 protsendi.