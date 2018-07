Tubakaturult on oodata aktsiisipauku

Valitsuse aktsiisipoliitika kulgeb samasoodu igas valdkonnas – kõlavate loosungite ja trummipõrina saatel räägitakse rahva tervise hoidmisest, kuigi see mõjutab tarbimist vastupidi loodetule. See kehtib nii alkoholi kui ka äsja aktsiisitõusu läbi teinud e-vedeliku kohta, kirjutab Sven Kotke Äripäevas .

Alkoholiaktsiiside mõjusid saame juba käega katsuda: laekumata aktsiisitulu, vähenenud tootmine ja töötajate koondamine. Kahjuks ei räägi keegi sellest, et Lätis käimise tõttu on tubakamüük langenud Eestis koguni 25 protsenti, kuigi hinnavahe on vaid 30-40 senti pakilt.