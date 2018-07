Poole aastaga investeeriti Eesti idufirmadesse ligi veerand miljardit eurot

«Kokku on tehtud 15 tehingut, mis teeb ühe tehingu keskmiseks suuruseks 16,3 miljonit eurot. Eelmisel aastal oli tehingu keskmine suurus 6,8 miljonit eurot ja varasematel aastatel oli see 1–2,5 miljoni euro kandis. Mõistagi tuleneb tehingute kõrge keskmine paarist suuremast, ent kui võtame arvesse, et idufirmad loovad viis korda rohkem töökohti ning maksavad iga töötaja kohta kaks korda enam tööjõumakse ehk luuakse kõrge lisandväärtusega hästi tasustatud töökohti, on ka üksikutel investeeringutel laiem positiivne mõju Eesti majandusele,» ütles Startup Estonia juht Maarika Truu, kelle sõnul on oodata idufirmade investeeringute rekordaastat.

Pikaaegse iduettevõtja ja investori Allan Martinsoni hinnangul näitab investeeringute liikumine väga erinevatesse ettevõtetesse, et Eesti tehnoloogia valdkonna ökosüsteem on hästi kanda kinnitanud ning ei rajane vaid mõnel üksikul edulool. «Eesti ei leiutanud oma Nokiat, aga leidis unikaalse mooduse edu saavutamiseks ning see on ainult hea. Nüüd on kõige põletavam küsimus andekate inimeste leidmine ja selleks on vaja sektori ja valitsuse ühiseid jõupingutusi,» märkis Martinson.