Kuumus kasvatab ettevõtete müüki

Pikalt kestnud tavatult soojad ilmad tühjendavad poeletid eelkõige veest, jäätisest ja jääst. Rimi avalike suhete juht Katrin Bats kinnitas, et praeguse ilmaga on nii vesi kui ka jäätis kuum kraam. «Mõlema kategooria müük on viimastel kuudel 30 protsenti suurem kui eelmisel aastal samal ajal. Kahekordistunud on ka jää müük,» ütles Bats.

See tähendab tootmisarvude kasvu ettevõtetele, kust eriti populaarseks muutunud kaup tuleb. Värska Vee juhatuse esimees Urmas Jõgeva ütles, et Värska Originaali nõudlus on olnud pidevas kasvus ka eelmistel aastatel, ent soe suvi on nõudlust loomulikult veel suurendanud. «Oleme tootmismahtu sel aastal tublisti suurendanud, teinud lisatootmist, et nõudlust täita,» kinnitas Jõgeva.

Sellepärast, et pikk põud jätaks Värska vee puurkaevud kuivale, ei pea siiski muretsema. Jõgeva sõnul tuleb Värska Originaali mineraalvesi 470 meetri sügavuselt ning see on õnneks piisavalt sügaval, et põud vee kättesaadavust ei mõjuta.

Balbiino turundusdirektor Heikki Põhi ütles, et kui päike on väljas, on ka neil käed-jalad tööd täis. «Meie müük on tänu kaunile kevadele ja kuumadele suveilmadele kasvanud oluliselt. Kõige enam on möödunud suvega võrreldes kasvanud pulgajäätiste ja vahvlikoonuste müük,» rääkis Põhi. «Kui soe suvi veel kestab, saame kindlasti rääkida uutest rekorditest.»

Põhi märkis, et näiteks ühe ekspordikliendiga kokku lepitud aastamahu oli Balbiino juba juuniks täitnud. «Siiski ei pea kartma, et jäätis otsa saab. Oleme aasta algusest osa tooteid ette tootnud ja töötame ikka täie auruga edasi,» kinnitas Balbiino turundusdirektor. Balbiino palkab alati suvel ka lisatööjõudu, sest jäätise müük on talvega võrreldes sel ajal üle kolme korra suurem.

Rakvere lihakombinaadi omaniku HKScan Estonia äridirektori Margus Venelaise sõnul oli neil kuni jaanipäevani tavaline grillisuvi ja traditsiooniliste grill-lihade ja -vorstide müük paari-kolmeprotsendilises kasvus. «Juulis on palavusega seoses grillimist vähem ning kaubaks läheb n-ö külmlaud ehk valmistooted. Eriti tugevas müügitrendis on igasugune piknikukraam: keeduvorstid, singid, salaamid, nagitsad, sigarid, snäkid ja muu,» rääkis Venelaine.