Trump ja Juncker sõlmisid vaherahu

«Euroopa Liit tuleb homme Washingtoni arutama kaubanduslepet. Mul on neile üks ettepanek. Nii USA kui ka EL kaotavad kõik kaubandustariifid, barjäärid ja subsiidiumid! See oleks tõeline vabaturg ja -kaubandus. Loodan, et nad teevad seda; meie oleme valmis – nemad mitte,» säutsus Trump juba teisipäeva õhtul.

Kuna mõlemad pooled tunnistasid, et kokkulepe on ebakindel ning läbirääkimised toimuvad heas usus, pole ajakava läbirääkimiste lõpetamiseks ette nähtud, mis tähendab, et ajutine vaherahu võib muutuda pidevaks või kui üks pool hakkab teist süüdistama kõneluste venitamises, hoopis kokku kukkuda, kirjutab The Wall Street Journal.