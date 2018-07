Palo ei toeta Oviiri sunddividendide plaani

«Väikeosanike õiguste suurendamisel on oluline ära kuulata ettevõtjate soovid. Pakutud sunddividendi mõte on ettevõtjate seas vastuseisu tekitanud, sest dividendide automaatse väljamaksmise reegel takistaks ettevõtetel kapitali kogumist. Kui ettevõttel ei ole kogunenud piisavalt kapitali, ei saa teha mahukamaid investeeringuid, et kasvada ja oma protsesse või tooteid uuendada,» märkis Palo kommentaariks Oviiri eelnõule.

Palo möönab, et positiivne on antud algatuse juures kõik see, mis puudutab väikeaktsionäride õigust saada teavet ja ettepanekud mis puudutavad osaühingust väljumist. Samas ei nõustu ta, et välja käidud idee kohustuslikuks dividendimakseks väikeosanike probleemi lahendada suudaks.

«Investeeringute tegemine praeguses majandussituatsioonis on vajalik, sest tööjõukulud kasvavad tootlikkusest kiiremini. Seetõttu on vaja panustada ettevõtete tehnoloogilisse arengusse, sealjuures eriti just automatiseerimisse ja digitaliseerimisse. Samuti on kõrgema lisandväärtuse poole arenemisel oluline suunata vahendeid toote- ja teenusearendusse,» märkis minister.

Palo juhtis tähelepanu kehtivale seaduse redaktsioonile, mille järgi on osanikel võimalik otsustada, kas võtta dividende välja mingis osas kasumist. Eelnõu sätestaks kogu kasumi väljavõtmise igal juhul, mis pole tema sõnul ratsionaalne.

Eesti on Maailmapanga Äritegevuse lihtsuse edetabeli väikeosanike õiguste kaitse alakriteeriumis 76. kohal ja edetabeli üldkoht on 12, seega aitaks selle alamkriteeriumi positsiooni parandamine Eestil tõsta ka üldpositsioonis.

«Ettevõtluse kitsaskohtade lahendamisel ei tohiks olla eesmärk indeksis tõusta, vaid sisulisi probleeme lahendada. Oluline on muuta ärikultuuri, kus suurosanik otsustab ja väikeosanik kuuleb pärast tehtud otsustest. Sundkorras dividendide maksmise asemel on tarvis võimaldada väikeosanikele parem ligipääs infole ja otsustusprotsessidele. Selles osas saab positiivsena välja tuua eelnõus sätestatud parem informatsiooni saamise võimaldamine väikeaktsionäridele,» ütles Palo.

Sotsiaaldemokraat Liisa Oviir andis koos 22 erinevatesse parteidesse kuulunud parlamendisaadikuga 13. juunil riigikogu menetlusse eelnõu, mis muudaks ulatuslikult Eesti äriseadustikku. Muuhulgas kehtestaksid Oviiri pakutud muudatused ettevõtetele sunddividendinõuded, kehtestaks ettevõttest väljumise õiguse ja suurendaks ettevõtte juhtkonna poolt info edastamise kohustust.

Oviiri esitatud eelnõu autorlus ei ole selge. Oviir on ise öelnud, et kirjutas eelnõu ise, muuhulgas konsulteerides ka praegu eelnõule negatiivse hinnangu andnud vandeadvokaat Karin Madissoniga. Samas on öelnud eelnõu valmimist propageerinud Eesti Väikeaktsionäride Liidu esindaja Margus Moor, et eelnõu kirjutas liit. Moor hiljem oma esialgsetest sõnadest loobus ja väitis, et liit kirjutas neljaleheküljelisest eelnõust ühe lehekülje.