Facebookile saabus mihklipäev

Veresaun hakkas pihta eelmise kvartali majandustulemuste avaldamise järgse konverentsikõnega eile öösel, kui Facebooki finantsjuht David Wehner hoiatas, et teine poolaasta tuleb ilmselt kehv ning aktsia hind läks selle peale järelkauplemisel vabalangusesse, kaotades enam kui kahe tunniga viiendiku ehk umbes 150 miljardit dollarit oma väärtusest. Ettevõtte asutaja ja juht Mark Zuckerberg jäi 16,8 miljardi dollari võrra vaesemaks.

Facebook avaldas eile hilisõhtul pärast börsi ametlikku sulgemist eelmise kvartali majandustulemused, kus selgus, et USAs ja Kanadas oli igapäevaste aktiivsete kasutajate arv 185 miljonit, mis oli enam-vähem sama, mis eelmises kvartalis ning veidi rohkem kui eelmise aasta teises kvartalis. Euroopas kasutajate arv kahanes 279 miljonini võrrelduna 282 miljoniga esimeses kvartalis. Ettevõtete juhtide sõnul oli Euroopa kasutajate languse põhjuseks uus privaatsusseadus.

Riskikapitalist ja endine tuntud tehnoloogiasektori analüütik Gene Munster kirjutas, et Facebook on sisenemas uude perioodi, kus kasutajate kasvu langus transformeerub aeglasemas käibekasvuks.

«Erinevalt Netflixist, kus me näeme, et kvartalitulemuste vajakajäämised on ajutised, näeme siin loo evolutsioneerumist,» ütles Reutersile investeerimispanga BMO Capital Markets analüütik Daniel Salmon.