Analüütik: Facebookist hakati kiirelt kasumeid välja võtma

Pikkel ütles, et eilne Facebooki hinnalangus järelturul oli peamiselt põhjustatud ettevõtte oodatust kehvematest tulemustest ja aktiivsete kasutajate kasvutempo aeglustumisest. Ettevõtte unikaalsete kasutajate arv ühes kuus Facebooki kõigi toodete (lisaks Facebookile ka WhatsApp, Messenger ja Instagram) peale kokku oli 2,2 miljardit kasutajat, ning selle kasvutempo on aeglustunud.

"Kui alates 2015. aasta II kvartalist on Facebook suutnud analüütikute ootusi kasumi osas keskmiselt üle 20% ületada, siis seekord oli see ainult 1,46% analüütikute ootusest parem," nentis Pikkel. "Tasub ka meeles pidada, et ettevõtte aktsia kauples eile oma ajaloo kõrgeimal tasemel üsna suurte ootustega headele tulemustele. Kuna viimaseid ei tulnud, siis ilmselt rutati kiirelt kasumeid välja võtma. Aktsia kauples eile järelturul tasemetel, kus ta viimati oli mai alguses."