Prantsusmaa tahab Trumpi-Junckeri leppest rohkem teada

«Prantsusmaa on alati rõhutanud, et peame vältima kaubandussõda, sest selles oleksid kõik kaotajad,» ütles Le Maire. «Seega on hea naasta kaubandusküsimustes ameeriklastega dialoogi juurde.»

Samal ajal märkis ta aga, et on vaja täpsemat ülevaadet sellest, mille osas Juncker ja Trump kokku leppisid. «Head kaubanduskõnelused saavad toimuda vaid selgetel alustel ja ei saa edasi liikuda pingestatud olukorras,» märkis ta, võttes seejuures ettevaatlikuma positsiooni kui Saksamaa valitsus, mis kutsus kolmapäevast kohtumist läbimurdeliseks.

Le Maire'i sõnul peaks kõnelustest kindlasti välja jääma põllumajandus, kuivõrd tervishoiu- ja ohutusstandardid on EL-is ja USA-s erinevad. «Meil on väga kõrged sanitaar-, toiduohutus-, ja keskkonnanõuded ja nõuded tootmisel, millesse me oleme väga kiindunud, sest need garanteerivad meie tarbijatele ohutuse,» märkis ta. «Euroopa nende normide osas kompromissile ei lähe.»