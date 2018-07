Õllesummer vajub üha sügavamale kahjumisohu

Õllesummeri korraldaja on ettevõte nimega Meediaekspress OÜ, mis kuulub Marje Hansarile. Firma käive langes mullu pea viiendiku võrra 790 000 eurole, selgub majandusaasta aruandest.

Suurim kukkumine tuli just Õllesummeri piletite müügist, mida müüdi 100 000 euro eest vähem. Kauplemisõiguste ja reklaami müüki õnnestus siiski veidi kasvatada.

Hoolimata sellest, et firma on kolme viimase aastaga ligemale 270 000 eurot kahjumit teeninud, on Meediaekspressi arvel jaotamata kasumit endiselt pea 220 000 eurot.