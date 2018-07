Väga veider fakt: kassi väljaheites oleva bakteri ja inimese ettevõtlikkuse vahel on seos

Uuringu läbiviimist vedanud Colorado ülikooli professor Stefanie Johnson kinnitas, et uuring näitas positiivset seost ettevõtlikkuse ja toksoplasmoosi nakatumise vahel. Ühtlasi näitas uuring Johnsoni sõnul seda, et riikides, kus toksoplasmoos on enam levinud, on vähem inimesi, kes kardavad läbikukkuda ja on julgemad oma ettevõtete asutamisel.

Teada on, et toksoplasmoos mõjutab ka aju tegevust, kuid endiselt on ebaselge, kuidas täpsemalt see bakter inimese käitumisele mõjub. Võimalik, et selle bakteri mõjul suureneb inimese riskijulgus. Üldiselt on teadlased seisukohal, et mitmed bakterid võivad mõjutada meie käitumist rohkem, kui seni on uuringutega kinnitatud.