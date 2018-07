Läti viinaralli pioneeride Eesti äri teenis tillukese kasumi

Läti viinaralli pioneer Alko1000 on piiri ääres odavat alkoholi müünud juba varsti kolm aastat. Eestisse tuli sama seltskond suure pauguga A1000 kaubamärgi all möödunud aasta suve lõpus, mil avasid Tartu vangla kõrval esimese poe. Paar kuud hiljem kerkisid poed ka ka Valka ja Võrru.

A1000 Eesti kauplused kuuluvad ettevõttele A1M OÜ. Firma värskest majandusaasta aruandest nähtub, et 2017. aasta käive oli 2,3 miljonit eurot ja kasum 71 000 eurot.

Tänavu mais rääkis kauplusteketi juht Einar Visnapuu, et lisaks olemasolevale kolmele poele avatakse tänavu suvel kauplused ka Narvas ja Viljandis. Lisaks käivad läbirääkimised, et avada A1000 pood Tallinnas.

Küsimuse peale, kuidas uuel turutegijal Eestis läheb, vastas Visnapuu toona, et neil on olnud aasta alguses mõningad kasvuraskused, kuna peamised tarnijad pole suutnud neid kaubaga varustada. Praeguseks olevat probleemid lahendatud ja rahvas on neid omaks võtnud.