Pensionifondid investeerisid teises kvartalis Eestisse 74,4 miljonit

Võrreldes möödunud aasta sama ajaga on pensionifondide Eestisse investeeritud varade maht kahekordistunud ning moodustas üle 12 protsendi pensionifondide investeeringutest, teatas Eesti Kaubandus-Tööstuskoda.

Kõige rohkem on selle aasta teise kvartali seisuga oma pensionifondide varadest Eesti majandusse investeerinud LHV, moodustades 63 protsenti kogu investeeringute mahust Eestisse. Kokku on investeeritud pensionifondide varadest Eesti majandusse üle 481 miljoni euro.

Alates 2017. aasta teisest kvartalist on toimunud pidev kasv ning viimase aastaga on investeeringute maht kahekordistunud. Suurimad kasvunumbrid jäävad 2017. aastasse, kui neljandas kvartalis oli investeeringute kasv üle kahe protsendi. Viimase kolme kvartali kasv on olnud stabiilselt 1,5 protsendi juures.