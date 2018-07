Elering näeb tulevikus võimalust elektritarbimisest loobujale peale maksta

«Eestis praegu seda peaaegu polegi ja seda küll tahame, et see areneks,» sõnas Eleringi pressiesindaja Ain Köster, kelle sõnul on üks variant see, et kõrge hinna puhul jäetaks elekter lihtsalt tarbimata. «Teine variant on see, et tööstusettevõtted, kes on elektri juba ette ära ostnud üheks päevaks või pikemalt, saaksid võrgult signaali, et kui te seda ei kasuta, maksab võrk teile hoopis raha peale».