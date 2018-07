Väikevald läks Sõnajalgade aitamiseks peaministri jutule

Oleg ja Andres Sõnajalg on aastaid tahtnud Lüganuse valda Aidusse ehitada Baltikumi suurimat, 30 tuulikust koosnevat tuuleparki.

Kuigi ehitustegevus algas üle kahe aasta tagasi ja mitu tornigi on juba püsti, tõmbas Ida-Viru maavalitsus ja kaitseministeerium mullu kevadel projektile pidurit. Põhjuseks see, et tuulikud kerkisid lubatust kõrgemaks, mis võib kujutada ohtu kaitseradarite ja raadiluuresüsteemide tööle. Sellest ajast saadik vaieldakse ehituslubade taastamise üle kohtus.

Lüganuse vallavanem Andrea Eiche on projekti seiskumise pärast väga mures. Nende huvi on saada valda investeeringuid, mis loovad töökohti, täidavad eelarvet ning elavdavad kohalikku elu. Lisaks on Sõnajalad lubanud tuulepargi projekti realiseerumisel toetada Aidu veespordikeskuse väljaehitamist, mis samuti on valla huvi.

Seetõttu on kaitseministeeriumi vastuseis tuulepargi rajamisele Eiche jaoks väga ebameeldiv üllatus. Nad eeldasid, et formaalsed küsimused tuulikute kõrguse üle vaieldakse lõpuni kohtus ja Aidu tuulepargi ehitus saab peagi jätkuda. «Nüüd on aga vallale teatavaks saanud, et kaitseministeeriumi on võtnud eesmärgiks tuulepargi projekti täielikult lõpetada ning asunud seda eesmärki ka ellu viima,» nentis vallavanem.

Ta peab silmas, et keskkonnaministeerium Siim Kiisler on hiljuti andnud kaitseministeeriumile volituse lõpetada Aidu tuulepargi hoonestusõigus sootuks. See tähendab, et projektil on sisuliselt kriips peal. Eichet häirib, et kaitseministeerium on põhimõtteliselt tuulepargi rajamise vastu ning küsimus ei ole ainult konkreetsete tuulikute kõrguses või tuulikute tüübis. Tema arvates on ministeerium asunud «oma totaalset vastuseisu realiseerima» ning sõitnud üle kohaliku omavalitsuse ja riigi huvidest, mis on Eiche arvates «äärmiselt kahetsusväärne».

Seetõttu palub vallavanem abi peaminister Jüri Rataselt, et varem valitsuse poolt vastu võetud otsus Aidu tuulepargi rajamise kohta ei muutuks vaid tühjaks paberiks ning aastatepikkune töö, millesse on panustanud nii riik, vald kui ka vennad Sõnajalad, ei läheks lihtsalt kaotsi.