Efteni kinnisvarafondi kasum vähenes üle 20 protsendi

Väiksem puhaskasum on tingitud madalamast kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kasumist, mis selle aasta esimesel poolaastal oli 962 000 eurot, eelmisel aastal aga 2,3 miljonit eurot, teatas ettevõte börsile.

"Vahearuande avalikustamise hetkeks on fondile aianduskeskuse ehitamiseks väljastatud ehitusluba ning peetakse läbirääkimisi ehituslepingu ning üürilepingu allkirjastamiseks. Ehitusega plaanime alustada augustis 2018 aastal. Laagri Selveri arendusprojekti saame pärast maikuus lõpetatud lisaparkla asfalteerimistöid lugeda lõppenuks," märkis Arakas.

Esimese poolaastaga kogunes Eften Real Estate Fund III AS 2018. aasta dividendi arvestuses potentsiaalseks dividendi väljamakseks 1,2 miljonit eurot, mis on 37 eurosenti ühe aktsia kohta. Fondi dividendipoliitika näeb ette dividendi väljamakset 80 protsendi ulatuses fondi iga-aastasest rahavoost. Vajadusel kooskõlastatakse see fondi võlausaldajatega. Fondi kasumi jaotamise otsustab fondi üldkoosolek ja dividendide väljamakse 2018. aasta kasumilt toimuks 2019. aasta kevadise aktsionäride üldkoosoleku järel.