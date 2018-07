Postimehe artikkel viis Tõnu Vanajuure ametist

Tänane Postimees kirjutas, kuidas Venemaal tapetud advokaadi Sergei Magnitski õiguste eest võitlev Bill Browder on esitanud Eesti prokuratuurile uue kaebuse, milles palub alustada kriminaaluurimist Danske panga Eesti haru 26 töötaja suhtes, kes väidetavalt võimaldasid panga kaudu pesta miljardeid dollareid musta raha.

Selles nimekirjas on ka Tõnu Vanajuur, kes oli Danske panga Eesti filiaali ettevõtte panganduse direktor ajal, mil Danskes pesti raha. Vanajuur teatas pangast lahkumisest tänavu aprillis. Tollal kinnitas ta Postimehele, et lahkumise põhjused on isiklikud ja midagi muud sealt tagant otsida ei tasu.