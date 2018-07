Uber seisab taas silmitsi uue kohtuteega

Litsentseeritud Taksojuhtide Ühendus (LTDA) konsulteerib juristidega, et arutada võimalikku süüdistuse esitamist, teatab Sky News. See kõik toimub pärast seda, kui Uber sai möödunud kuul 15-kuuks Londonis tegutsemiseks.

LTDA peasekretär Steve McNamara ütles, et nende poole on pöördunud mitmed taksojuhtid, kes kurdavad Überi käitumise üle. «Me teeme kõik selle nimel, et taksojuhte koheldaks võrdselt. Hetkel kogume juristide käest infot, et teada saada, kas meil on alust Uberi vastu kohtusse minekuks.» lisas ta. Hinnanguliselt on Uberi tulekuga Londonisse kaotanud 25 000 traditsioonilist taksojuhti 10 000 naela aastas.