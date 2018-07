Mitmed Leedo firmad paistavad silma suure maksuvõlaga

Saaremaa Laevakompanii, mille 2015. aasta käive oli üle 23,3 miljoni euro ja kasum 1,95 miljonit eurot, ei ole pärast seda enam aastaaruandeid esitanud ning neil on riigi ees 80 679 euro suurune maksuvõlg, kirjutab ERR .

Samuti Leedole kuuluv Compakt Varahaldus OÜ tegeleb peamiselt kinnisvara üürileandmisega Kuressaares ja Tallinnas ning töötajaid aruandeperioodil seal ei olnud. Majandusaasta aruanne on neil esitatud, kuid ettevõtte maksuvõlg on praegu ligi 185 000 eurot, millest 175 930 eurot on ajatatud.