Korvpallikooli lapsed Soku tehingu tõttu treeningkohta ei kaota

Tänase seisuga on aga teada, et klubi Nord, kes on siiani seal tegutsenud, saab Tiit Sokule kuulunud hallis treeningutega jätkata. AS Tallinna Tööstuspargid juhi Margus Jaansoni sõnul saabus neile kaks pakkumist ning Nordi pakkumine osutus parimaks, mistõttu ka nende kasuks otsustati.