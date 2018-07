Kohtla-Järve nõuab itaallaste surnud firmalt 30 000 eurost võlga

OÜ Dominabalt, mille taga on Itaalia päritolu kinnisvaraarendajad, omandas Kalevi 33 asuva ühiselamu 2004. aastal linnalt, lubades sinna rajada uhked korterid, büroo- ja äripinnad ning restorani, kirjutab Põhjarannik .

Hiljem hakkasid itaallased kohtumistel linnajuhtidega kurtma, et kinnisvara hind Kohtla-Järvel ei luba neil ehitama hakata, sest algselt kavandatud hoonel puudub ikkagi perspektiiv ning maja tuleks lammutada. Seda Dominabalt siiski tegema ei asunud.

Eelmisel nädalal saatis Kohtla-Järve abilinnapea Deniss Veršinin firmale Dominabalt kirja, kus teatab, et ettevõttel on linna ees tasumata võlg 30 000 eurot maksmata sunnirahast, kuna nad on rikkunud linna suhtes rahalisi kohustusi.