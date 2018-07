Kuidas peaksid naised rahaga ringi käima?

Esimene soovitus naistele on mitte jääda rahaküsimustes lootma oma partnerile. ikka veel on naistel komme mitte tegeleda rahaasjadega nii palju kui mehed, kuid sellest kombest on nutikas kiiresti lahti saada.

Värske uuring USAs näitas, et 56 protsenti abielus naisi jätab pikaajaliste finantsplaanide tegemise meeste hooleks. Neist naistest 85 protsenti usub, et nende mees lihtsalt teab rahast rohkem.

Ent naised peaksid mõtlema tulevikule. Keskmiselt elab naine kauem kui mees. Peaaegu pooled abielud lõppevad lahutusega. See aga tähendab, et mingil oma eluhetkel peab kaheksa naist kümnest hakkama ise oma finantsseisu eest vastutama. Ja siis on paljud neist saanud ebameeldivate üllatuste osaliseks: salaja võetud laenud, olematud säästud, kehvad investeeringud.

Selliste olukordade vältimiseks tuleb teada, kuhu sinu raha on paigutatud, kuhu ta kulub ja miks.

Nutikas on kõigepealt ära kaardistada, mida sa omad ja kuhu oled võlgu. Siis saad koostada isikliku bilansi.

Järgmisena koosta nimekiri, kuhu igakuiselt sinu raha kulub. Seejärel vaata, kuhu su raha on paigutatud ning miks. Küsi endalt, kas see on tootlik viis? Kui investeeringuid veel pole, siis alusta esimesel võimalusel ning hea oleks leida endale ka mõistlik nõuandja.

Kui sul on enda rahast korralik ülevaade olemas, saad liikuda edasi selle juurde, mida sa tahaksid selle raha abil teha. Kas tahad alustada ettevõtlusega või hoopis varakult pensionile minna? Või meeldiks sulle oma lapsi kõrgelt koolitada ilma laenu võtmata?