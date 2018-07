Norrakad mässavad Tesla vastu

Bergeni linna tehnoloogiakonsultant Tor Havard Wiig rääkis Bloombergile, kuidas ta Tesla Model S tänavu veebruaris katki läks. Ta lootis, et paari nädalaga saab asi lahendatud. Viis kuud hiljem ootab ta aga ikkagi puudu olevat autoosa.

«Teslal on palju probleeme. Ma poleks kunagi osanud arvata, et nii väikse probleemi lahendamine nii kaua aega võtab,» rääkis Wiig. Ta on isegi valmis oma kahe aasta vanuse Tesla maha müüma, kui remont liiga kaua venib.

Norras on hübriid- ja elektirautod vägagi populaarsed, moodustades poole kõigist uutest autodest, mida möödunud aastal riigis müüdi. Sellele vaatamata on maailma kuulsaim elektriauto Tesla seal üks vähem hinnatuimaid automarke, eriti mis puudutab kvaliteeti ja klienditeenindust.

Eelmisel aastal Teslade müük Norras kahekordistus. Tänavu juulis kasvas müük 70 protsenti. Auto hind jääb 80 000-130 000 dollari vahele. Samal ajal on Tesla hooldustiim kasvanud vaid kolmandiku võrra. See võib peegeldada probleeme, mis võivad tekkida, kui elektriautod populaarsemaks muutuvad.

Norra Elektriautode Assotsiatsiooni juht Christina Blu ütles lehele, et tõenäoliselt on tegu kasvuraskustega. «Nad tormavad pea ees suurtele massidele müüma, kuid unustavad ära, et ka klienditeenindus peab järgi tulema. Norra on esimene riik, kus see väga hästi välja joonistub,» märkis ta.