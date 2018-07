Riik, kus ka miljonärid on väga vaesed

President Nicolás Maduro juhtimise all on Venezuela elu läinud aina hullemaks. Kohaliku valuuta bolivari mitmed kupüürid on muutunud lihtsalt paberiks, nende eest ei saa enam sisuliselt mitte midagi.

Kui veel kaks aastat tagasi maksid ostjad Jose Pacheco sugustele puuviljamüüjatele näiteks 100 bolivariga, siis enam pole selle rahatähega midagi teha. „Üsna hullumeelne oleks aktsepteerida 100, 500 või ka 1000 bolivariseid rahatähti,“ ütles Pacheco. Hüperinflatsiooni tõttu võtab ta vastu ainult 100 000 bolivariseid rahatähti. Muidu peaks tegelema tohutute paberihunnikutega.

Aina keriv inflatsioon võib selles Lõuna-Ameerika riigis ulatuda detsembriks absurdsena kõlava miljoni protsendini. Sellises olukorras oli näiteks Saksamaa I Maailmasõja järel.

Maailma ühtede suuremate naftavarudega riik on jõudnud nii kaugele, et inimesed on vaesed ja poodides riiulid tühjad. Kuritegevus lokkab ja inimesed kardavad õhtuti väljas käia.

„Me olime miljonärid, aga nüüd oleme vaesed,“ rääkis 43-aastane meditsiiniõde Maigualida Oronoz. Ta teenib kuus miinimumpalka viis miljonit bolivari, mille eest saab osta ühe kilo liha. Oronozi sõnul söönuks nad veel kuidagi saavad, aga kui peaks tekkima mingi meditsiiniline olukord, siis võib lihtsalt saabuda surm. „Tervishoiuteenuste hinnad on täielik kosmos juba ja kasvavad iga päevaga,“ nentis ta.

Meeletu tempoga odavnev raha on viinud kummaliste olukordadeni, kus inimestel pole enam sularaha, sest keegi ei taha tohutuid rahapakke kaasas tassida. Võimalusel tehakse pangaülekandeid, kuid tervelt 40 protsendil Venezuela elanikest pole pangakontot. See aga omakorda on kaasa toonud omamoodi naturaalmajanduse, kus näiteks parkimise eest makstakse müslibatoonidega.

Eriti kehvas seisus on pensionärid, sest neile makstakse pension välja sularahas. Kui hüpeinflatsioon jätkub samas tempos, peab pensionär kasutama aasta lõpus poodi minnes sularaha kaasavõtmiseks aiakäru.