Video: NOA restorani peakokk: tartar on küll hea, aga suvel pole seda õige serveerida.

Otsus, et NOA restoran pea nädal aega suletud oli, tuli restorani enda poolt. «Sulgesime esimest juhtumit kuuldes koheselt restorani uksed, et vältida edasisi ohte ning et saaksime haiguseallika tuvastada,» lausub Siigur. Tänaseks on teada, et toit restoranis oli haigusetekitajaga nakatunud, kuid täpset allikat veel teada pole.

Restorani menüüs on taasavamisel toimunud muudatusi: «Kõige suurema riskiga toorained on muna ning lihatooted ning seda eriti siis kui liha on toores. Suveperioodil me neid sööke ei paku, sest sellise kuuma temperatuuriga on salmonelloosiks soodne keskkond ning seda mitte ainult siin, see risk on igal pool. Kuumusega on bakterilevikul sajakordne võimalus. Tartar on küll hea, aga suvel pole seda õige serveerida.,» sõnab peakokk.

Ta lisab, et risk on kõikidel toitlustusasutustel, kes kusagilt kaupa tellivad ning nemad proovivad neid riske maandada nii palju kui vähegi võimalik. NOA on teinud kõikidele inimestele kontrollid, et nad poleks haigusekandjad ning järgitakse väga tugevalt sanitaar- ja hügieeninõudeid.

Restoranis on suurendatud oluliselt isiklikku hügieeni ning kasutusel on uued reeglid – mitu korda peab inimene end pesema ning kuidas on tagatud see, et iga kraanikausi juures oleks seep ja desinfitseerimisvahend. Samuti peab olema õpetus käte pesemise kohta, kuidas seda teha tuleb ning kuhu kuivatada jne. Samuti läheb vahetusse riietus.

Siiguri sõnul on bussis suurem risk igasuguste bakterite levikul. «Seal pole kedagi, kes käib ja poleerib kogu aeg. Kui mõelda sellele, on meie keskkond puhtam kui igas bussis. Nii Tervisekaitse kui restoran usume, et oleme suutnud ära elimineerida allika. Siit ei tohiks ta enam edasi levida. Lisaabinõuna oleme otsustanud uuendada ja saata täiendavasse üldisesse tervisekontrolli kõik oma töötajad ja oleme teinud väga põhjaliku auditi seoses tooraine päritoluga. »

NOA meeskonnal on väga kahju, et nende kliendid on pidanud kannatama. «Üritame nii palju nendega suhelda ning neid sellel perioodil aidata. Õnneks pole haigusperiood väga pikk. Paranemine peaks toimuma nädalaga, kuid kui õigel ajal kontrolli ei lähe, võivad tekkida karmimad tagajärjed. Nii et proovime selles kriisiolukorras neid inimesi tugevalt toetada.»

Ta leiab, et asjal on ka positiivne pool – inimesed muutuvad seeläbi teadlikumaks: «Hetkel mitte ainult meie hankijad, vaid kogu Tallinn küürib ja peseb viimase nädala jooksul rohkem kui eales varem, sest me pakume kõneainet ning see on hariv nii meile kui klientidele. Ka meie teistes restoranides on see profülaktika mõttes korraldatud ja oleme kõrvaldanud kõik need ohuallikad, teinud tervisekontrollid, salmonelloosikontrollid. Ennetatav töö on tehtud ning nendele kehtivad samad reeglid mis NOAs.»