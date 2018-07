Eestlaste kaardimaksed Lätis on silmatorkavalt kasvanud

Neljandik välismaal tehtud kaardimaksetest tehti Soome kaupmeeste juures, teisele kohale on statistikas tõusnud Läti. 2018. aasta kevadsuvel maksis kuus korra kaardiga Soomes keskmiselt iga teine Eesti elanik ja Lätis iga viies. Kokku tegid eestlased teises kvartalis kaardiga oste 185 riigis.

Nagu öeldud, on Läti kasvunumbrid kaardimaksete statistikas eriti silmatorkavad – kolme aasta taguse ajaga võrreldes on seal tehtud kaardimaksed sagenenud ligi kolm korda ja jätnud Lätti enam kui neli korda rohkem raha.

Kokku kulutati kaardiga makstes inimese kohta kuus 396 eurot, millest 348 Eestis ja 48 välismaal. Enamik kaardimaksetest on tehtud müügikohtades. Lisaks teeb iga eestlane pangakaardiga kuus keskmiselt ühe ostu internetist.

Muid võimalusi (püsikorraldused, paberil maksekorraldused) kasutati harvem. Maksekorraldusega makstes on enamikul juhtudel ka makse saaja konto Eesti pangas, vähem kui üks protsent on maksekorraldusi, kus saajaks on välismaa krediidiasutuse klient.