Trumpi administratsioon eraldab farmeritele miljardeid

«See on lühiajaline lahendus, mis annab Trumpile ja tema administratsioonile aega, et välja töötada pikaajalised kaubanduslepped,» ütles põllumajandusminister Sonny Perdue. Abi on suunatud eelkõige sojaubade tootjatele, kes on Trumpi tariifidest kõige enam mõjutatud. Veel saavad abi odra,- nisu,- puuvilla,- ja piimatootjad.