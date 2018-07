Eesti soojatootja läheb Lätti

Adven Eesti ja Läti ettevõtte juhatuse esimehe Urmo Heinami sõnul on Eestis enamus soojusvõrke tänaseks erastatud, mistõttu kasvuvõimalusi otsides jõuti Põhja-Lätti. «Lätis on kaugkütte investeeringud alles algusjärgus ning meil on võimalus jagada oma Eesti kogemusi taastuvenergia osakaalu suurendamisel, soojavõrkude renoveerimisel ja efektiivsuse kasvatamisel,» rääkis Heinam.