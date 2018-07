Palo leidis erakonnakaaslase eelnõus tõrvatilga

Sel nädalal oma peatsest lahkumisest teatanud Palo leidis, et viimasel ajal palju tähelepanu saanud sunddividendide eelnõu eesmärk on üldiselt hea – suurendada väikeaktsionäride õiguseid. «Positiivne on antud algatuse juures kõik see, mis puudutab väikeaktsionäride õigust saada teavet ja ettepanekud, mis puudutavad osaühingust väljumist,» kirjutas ta kirjas riigikantseleile.

Küll aga ei saa minister nõus olla eelnõu ühe olulisema ideega, mis muudaks kohustuslikuks ettevõtte dividendide maksmise. «Väikeosanike õiguste suurendamisel on oluline ära kuulata ettevõtjate soovid. Pakutud sunddividendi mõte on ettevõtjate seas vastuseisu tekitanud,» leidis Palo.

Palo arutles, et dividendide automaatse väljamaksmise reegel takistaks ettevõtetel kapitali kogumist. Kui kapitali ei ole piisavalt kogunenud, ei saa teha aga mahukamaid investeeringuid, et kasvada ja oma tooteid uuendada.

Samas märkis minister, et investeeringute tegemine praeguses majandussituatsioonis on vajalik, sest tööjõukulud kasvavad tootlikkusest kiiremini. «Seetõttu on vaja panustada ettevõtete tehnoloogilisse arengusse, sealjuures eriti just automatiseerimisse ja digitaliseerimisse,» argumenteeris ta.

Samuti juhtis Palo tähelepanu, et kui kehtiva seaduse redaktsiooni järgi on osanikel võimalik otsustada, kas võtta dividende välja mingis osas kasumist, siis praegune seadus sätestab kogu kasumi väljavõtmise igal juhul. «See ei ole ratsionaalne,» on Palo kindel.