Ivanka Trump paneb omanimelise moebrändi kinni

2017. aasta kevadel ettevõtte juhtimise üle võtnud Abigail Klem ütles eile töötajatele, et ettevõte pannakse kinni, kirjutab The Wall Street Journal. Ivanka Trump saatis töötajatele meili eile pärastlõunal.

Ta ütles, et on mõelnud selle sammu üle mitu kuud, sest on häiritud piirangutest, millesse ettevõte on huvide konflikti vältimiseks sattunud. Ivanka Trumpi sõnul pole ta ka kindel, kas pärast Washingtonist lahkumist jaeärisse naaseb.