Uuring: Euroopa puhkajad kaotavad pankade teenustasudele hiigelsummasid

Uuringust tuleb välja, et ainuüksi ühe aastaga kulutavad EL-i tarbijad ja ettevõtted rahvusvaheliste pankade teenustasudele 24,9 miljardit eurot, millest 18,9 miljardit on peidetud ebasoodsatesse vahetuskurssidesse. Hoolimata ühisraha kasutamisest mõjutab see kõige valusamalt eurotsooni, kus kaotatud summad ulatuvad 12,2 miljardi euroni.

Suur osa kuludest jääb aga Euroopa puhkajate kanda: nad maksavad enda teadmata 7 miljardit peidetud teenustasusid, võttes välisriigis raha välja, makstes kaardiga teises valuutas või vahetades enne puhkusereisi valuutavahetuspunktis raha. Kui lisada sellele pankade ja teiste teenusepakkujate nähtavad teenustasud, maksavad tarbijad puhkusereisiks vajaliku raha eest kokku 7,88 miljardit. See tähendab, et peaaegu 90 protsenti kogukulust on peidetud.

Transferwise’i tegevjuhi ja kaasasutaja Kristo Käärmanni sõnul räägivad pangad ja teised teenusepakkujad tihtipeale oma teenusest sõnadega «tasuta», «0% vahendustasu» või «ilma teenustasuta», jättes mulje, nagu oleks nende teenus tasuta või sisalduks kõik tasud väikeses nähtavas teenustasus.

Ta jätkas, et samas ei kasuta enamik valuutavahetusteenuse pakkujaid valuutavahetuseks turu keskmist vahetuskurssi. Selle asemel määravad nad oma vahetuskursi ise. See tähendab, et tavalisele tarbijale tundub, nagu oleks tegu hea tehinguga, kuigi tegelikkuses maksab ta tunduvalt rohkem, lisas ta.