Veefirmad tõusid sunddividendide vastu: äri tegemine muutub võimatuks

Liit selgitab, et Eestis on regionaalne vee-ettevõtlus, kus paljud kohalikud omavalitsused on ühinenud aktsiaseltsidesse, laialt levinud ja arenev trend. Taolisi aktsiaseltse iseloomustab see, et on üks-kaks tuumikaktsionäri ja väikeaktsionärid. Enamasti on väikeaktsionäride osalus suurem kui 26 protsenti, kes võiksid sotsiaaldemokraat Liisa Oviiri algatatud uue eelnõu järgi nõuda omanikutulu.