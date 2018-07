Ruhnu saarel alustas tegevust päikeseelektrijaam

Enefit Greeni juht Aavo Kärmas ütles, et Ruhnu saare päikeseelektrijaam on esimene etapp taastuvenergial põhinevast Ruhnu saare terviklahendusest.

«Äsja valminud Ruhnu päikeseelektrijaam koosneb 600 päikesepaneelist ning selle võimsuseks on 150 kilovatti. Päikeseelektrijaamas toodetud elekter katab ligi kolmandiku Ruhnu saare elektrivajadusest»« sõnas Kärmas. Ta lisas, et peatselt algavad tööd ka saarel asuva elektrituuliku rekonstrueerimiseks.

«Käesoleva aasta lõpuks on see regioonis unikaalne mandri elektrisüsteemist eraldatud ja taastuvenergial põhinev terviklahendus valmis ning üle poole saarel vajaminevast elektrist toodame taastuvatest allikatest,» kõneles Aavo Kärmas. Et elektrivarustus oleks saarel tagatud igal ajahetkel ja iga ilmaga, jääb süsteemi toetama ka diiselgeneraator. Varasemalt toodeti kogu saarel tarbitav elekter diiselgeneraatori abil.

Lisaks päikesepaneelidele on energialahenduse osaks elektrituulik, akud ning automaatikaseadmed, mis võimaldavad süsteemi kaugjuhtimist. Enefit Greeni rajatava tervikliku taastuvenergialahenduse väljundvõimsuseks on 160 kilovatti, mis on piisav kogu saare elektrivajaduse katmiseks.

Elektrituuliku kasutuselevõtuks rekonstrueerib Enefit Green ühe 2007. aastal Ruhnule paigaldatud elektrituulikutest. Teine saarel olnud tuulik demonteeritakse. Päikeseelektrijaam asub Ruhnu lennuvälja läheduses. Taastuvenergialahenduse väljaehitamiseks investeerib Enefit Green ligikaudu 500 000 eurot.

Ruhnu saare aastane elektritarbimine on ligikaudu 450 megavatt-tundi. Ruhnu rahvaarv on 170, kuid püsielanikke on saarel mitu korda vähem. Saare pindala on ca 12 ruutkilomeetrit.