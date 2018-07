Trump: tariifid on suurepärased!

"Tariifid on suurepärased! Riik, mis on Ühendriike ebaõiglaselt kohelnud peab läbirääkima õiglasema leppe või nad saavad tariifidega pihta. Nii lihtne see ongi - ja kõik räägivad! Mäletagem, et me oleme "hoiupõrsas", mida röövitakse. Kõik saab korda!" säutsus Ühendriikide president.

Varasemas säutsus märkis Trump ka seda, et riigid, mis on tema sõnul USA-d kaubanduses ebaõiglaselt kohelnud, tulevad nüüd järjest Washingtoni läbirääkimisi pidama. "See oleks pidanud juba mitmeid aastaid tagasi juhtuma, aga nagu öeldakse - parem hilja kui mitte kunagi!" nentis ta.

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker sõidab kolmapäeval Washingtoni, et arutada Trumpiga transantlantilist kaubandustüli ja veenda Trumpi mitte kehtestama tariife Euroopa autodele. Euroopa Liit on hoiatanud, et autotariif oleks kohutav löök maailmamajandusele ja tooks kaasa tohutu vastulöögi.

Trump on juba kehtestanud 25-protsendise tollitariifi Euroopa Liidu terasele ja 10-protsendise tollitariifi alumiiniumile. Euroopa Liit on sellele andnud ka vastuse kehtestades muuhulgas tariifid ikoonilistele Ameerika kaupadele nagu Harley-Davidsoni mootorrattad, burboon, teksapüksid ja pähklivõi.