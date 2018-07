Brüssel trahvis 111 miljoni euroga nelja elektroonikafirmat

Komisjon märkis, et selline hinna fikseerimine on vastuolus Euroopa Liidu konkurentsieeskirjadega ning takistas jaemüüjatel ise määrata olmeelektroonika hindasid. Eelkõige puudutas rikkumine odavate hindadega veebipoode, mille puhul leiti, et ettevõtted olid neid ähvardanud tarnete lõpetamisega, juhul kui seadmete eest ei küsita kindlat hinda.