Alexela ostab elektrimüügifirma 220 Energia

"Alexela soovib pakkuda oma klientidele terviklikke energialahendusi, laienenud elektriportfell võimaldab meil olla hea partner veelgi rohkematele klientidele. 220 Energia on ennast tõestanud energiaturul tubli tegijana, kellel on oma välja kujunenud kliendibaas. 220 Energia klientide ja koostööpartnerite jaoks antud tehing muudatusi kaasa ei too – ettevõte ja kaubamärk jäävad alles, samuti toimivad edasi koduleht ning kõik senised kontaktid," ütles Alexela juht Maria Helbling pressiteate vahendusel.

"Jaeturul meie hetkel ühtegi teist tehingut ei planeeri. Aga turuosaliste nimekiri on üsna pikk ja see tundub üsna ebaefektiivne, ehk loogiline võiks olla konsolideerumine," ütles Helbling BNS-ile. Ühinenud ettevõtete turuosa ulatub Helblingi sõnul 7 protsendini.

220 Energia juhatuse liikme Marko Alliksoni hinnangul on energiaturg jõudnud küpsemasse konsolideerumise faasi, kus edasiseks kiireks kasvuks on vaja omandada uut turuosa, mis on pannud turuosalised otsima koondumisvõimalusi. Alliksoni sõnul otsustati 220 Energia aktsiad müüa just Alexelale ettevõtete sarnase väärtuspakkumise tõttu, mis loob aluse olemasolevate klientide jätkuvale rahulolule.