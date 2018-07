Vaiko Eplik kurjustab Helen Sildnaga arvete tasumata jätmise pärast

«Tuletan siinkohal meelde, et TMW ei maksa eesti muusika ekspordi «huvides» ei festivalil esinevatele artistidele (vähemalt enamikule eesti artistidele), autoritasusid piletimüügist ega helirendi arveid. Samas festival iga aastaga aiva kasvab ja korjab enda ümber erinevat pop-up'indust ja muud urban-jura. On raske uskuda, et sellise lokkava kommertsi tingimustes pole võimalik vähemalt Eesti helimeestele, tehnika rentijatele nende tehtud töö eest tasuda... Või tuleb järgmise TMW heliteenindust Lätist?» küsis muusik.