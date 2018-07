Euroopa Keskpank: euroala pangad on hakanud kergekäelisemalt laenama

149 panka hõlmanud uuringust selgus, et pangad on teises kvartalis võrreldes esimesega hakanud laene andma soodsamatel tingimustel ning lõdvendanud kriteeriumeid, mille alusel laene antakse. Põhjusena tõid pangadi välja konkurentsi ja kasumlikkuse eesmärgid, samuti on kasvanud ühinemiste ja ülevõtmiste tõttu ettevõtete nõudlus laenude järele. Madalate intressimäärade ja eluasemeturu kasvu tõttu on tõusnud ka majapidamiste nõudlus hüpoteeklaenude järele.